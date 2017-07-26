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Saadet Partisinden mitinge davet

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:18
Saadet Partisinden mitinge davet

VAN (İHA) - Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, İstanbul'da yapılması planlanan 'Büyük Kudüs Mitingi'ne tüm Van halkını davet etti.
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "Filistin kan ağlıyor, Kudüs'te yüreklerimiz tutsak. Mescid-i Aksa kuşatma altında. Kardeşlerimizin acı haberlerini almakla her gün kahroluyoruz. Öfkemiz dinmiyor, görüntüler karşısında yerimizde duramıyoruz. İlk kıblemize girişler Siyonist işgalciler tarafından engelleniyor. Filistin hepimizin derdi, bütün Müslümanların sahip çıkmakla yükümlü olduğu bir emanettir. Bu millet bundan önce göstermiştir ki, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun Filistin ayıran değil birleştiren ortak bir noktadır. 2 milyar Müslüman, Mescid-i Aksa'ya yapılanlara karşı kayıtsız kalamaz. Birbirimizden bazı açılardan farklı düşünebiliriz. Farklı yol haritalarıyla sorunların çözülebileceğine dair kanaatlerimiz de olabilir. Ancak Filistin davası bütün bunların üstündedir. Ortadoğu'da akan kanın baş sorumlusu terör devleti Siyonist İsrail'dir. Bu Siyonist işgalcilere karşı söyleyeceklerimiz elbette var. Bu pervasızlığa dur diyecek iradeye tabi ki sahibiz. İşte bu duruşumuzu göstermek, milletimizin sesini güçlü bir şekilde bütün dünyaya duyurmak için hep birlikte 30 Temmuz saat 17.00'da Yenikapı'da buluşuyoruz. Meydanda herhangi bir parti logosu olmayacak. Sadece bağımsızlığımızın sembolü Türkiye bayrağımız ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduracağız. Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bütün dünyaya hep birlikte haykıracağız. Tüm siyasi parti ve STK'ların da davetli olduğu 'Büyük Kudüs Mitingi'ne tüm Van halkını da bekliyoruz. Van'dan Büyük Kudüs Mitingi'ne katılmak isteyen hemşehrilerimiz, Saadet Partisi İl Başkanlığına müracaatta bulunabilir veya 0507 127 28 85 whatsapp hattına ulaşarak ayrıntılı bilgi alabilirler. Filistin'deki kardeşlerimiz bizden güç almak istiyor. Hep birlikte zalimlere kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstereceğiz" denildi.
(MSA-Y)

26.07.2017 14:19:49 TSI
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