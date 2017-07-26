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KTO'nun kamu destekleri ofisi hizmete başlıyor

- KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: "Üyelerimizi kamu destekleri ofisimize bekliyoruz"



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) üyelerine yönelik yeni bir hizmete daha imza atıyor. Yeni kurulan Kamu Destekleri Ofisi üyelerin, devletin sağladığı destek ve teşvikler başta olmak üzere birçok yenilikten haberdar olmasını sağlayacak.

Kamu Destekleri Ofisi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, oda üyelerinden gelen talepleri karşılamak için Kamu Destekleri Ofisi hizmetini hayata geçirdiklerini ifade etti. Başkan Hiçyılmaz, oda üyelerinin, KOSGEB, İŞKUR, Erciyes Teknopark, Ticaret İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve KTO Dış Ticaret Birimi yetkilileri ile bir araya gelerek danışmanlık hizmeti alabileceklerini belirtti. Hiçyılmaz, "Kamu Destekleri Ofisimiz, 27 Temmuz 2017 gününden itibaren Perşembe günleri 09:00-12:00 saatleri arasında üyelerimize bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verecektir. Üyelerimizi bu hizmetten yararlanmaya çağırıyor ve odamıza bekliyoruz" dedi. Birçok alanda devlet destekleri sağlandığını belirten Başkan Hiçyılmaz, kurdukları Kamu Destekleri Ofisi ile oda üyelerinin en hızlı ve kolay yoldan bu desteklere ulaşmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kurdukları Kamu Destekleri Ofisi'nin üyelere büyük yarar sağlayacağına inandığını belirten Hiçyılmaz, üyelerden gelen taleplerle ofisin çalışma şeklinde değişiklikler yapabileceklerini sözlerine ekledi.

(TB-AÖ-Y)



26.07.2017 14:20:44 TSI

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