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Belediye altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, altyapısı tamamlanan bölgelerde yapımına başlanılan üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Caddelerin alt ve üst yapılarının bitirilerek kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'e güzellikler katmaya devam edeceklerini ve verilen hizmetlerin artacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Eski üst yapıdan eser kalmayacak. Kaldırımları, yolları baştan aşağıya yeniden yapacağız. Şehrimizin gelecek 100 yılına hizmet verecek alt yapı yapımını sürdürdüğümüz üst yapı ile taçlanacak.

Zor ve meşakkatli bir işin daha sonuna yaklaştık. Biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Halkımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamı için çalışıyoruz. Kırşehir'imizin güzelliklerine güzellikler katmaya devam edeceğiz. Destekleriyle bize güç veren ve sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, üst yapımızın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."dedi.

(EÖ-AÖ-Y)



26.07.2017 14:20:57 TSI

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