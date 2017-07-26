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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Vekili Baha Başçelik başkanlığında toplandı.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda 2017 yılının ilk 6 ayının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Vekili Başçelik, yılın ilk 6 aylık döneminde iş arayan 42 bin 399 kişiden 32 bin 657'sinin işverenle buluşturulduğunu belirterek, 2016 yılında iş başvurusunda bulunan vatandaş sayısının 51 bin 284 olduğunu söyledi. Kayseri'nin istihdam oranlarının artırılması için yapılması gerekenler ile mesleki eğitim çalışmalarının büyük önem taşıdığına işaret eden ve 2017 yılında da işçi arayan işveren ile işsizler arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Vali Vekili Başçelik, şu bilgileri verdi;

"2017 Ocak - Haziran döneminde Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürlüğüne 42 bin 412 kişi işe girmek amacı ile ilk kez başvuruda bulunmuş olup, toplam kuruma kayıtlı işsiz sayısı 42 bin 46, kayıtlı işgücü sayısı ise 70 bin 906 olarak gerçekleşmiştir.2017 Ocak - Haziran döneminde 32'si kamu, 32 bin 573'ü ise özel sektörden olmak üzere toplam 32 bin 605 kişilik açık iş ilanı alınmıştır. Alınan açık işlere karşılık aynı dönemde işverenlere yapılan toplam takdim sayısı ise 32 bin 657 olarak gerçekleşmiştir.2017 yılı içerisinde engellilerden 684 vatandaşımız 2017 yılının ilk 6 ay içerisinde işe yerleştirilmiştir. Geçtiğimiz yıl bu sayı bin 639 idi. Aktif iş arayan engelli sayımız ise şuanda 917'dir."

Vali Vekili Başçelik son olarak, 2017 Ocak - Haziran döneminde 32 kamu, 11 bin 844 özel sektör olmak üzere toplam 11 bin 876 kişinin işe yerleştirildiğini ifade ederek, aynı dönemde SGK kayıtlarına göre İlimizde özel sektörde 42 bin 478 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. Toplantıda ayrıca Yrd. Doç. Dr. Fazıl Canbulut, kentte istihdamı artırmak için yaptığı çalışma ile ilgili kurula sunum yaparak, bu konu ile ilgili hazırlamış olduğu 5 öneri hakkında kurula bilgi verdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

(TB-AÖ-Y)



26.07.2017 14:21:56 TSI

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