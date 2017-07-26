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Mahalle sakinlerinden yol çalışması eylemi



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Hocalar Sokakta yaşayan vatandaşlar mahallelerinde yapılan yol çalışmasının bitirilmemesinden dolayı mağdur olduklarını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinleri, mahallerinde yaklaşık 2 yıl önce başladığını ileri sürdükleri yol çalışmasının hala bitirilmemesine tepki göstererek eylem yaptı. Yapılan çalışmalardan dolayı sularının ve elektriklerinin de zaman zaman kesildiğini savunan mahalleliler, bozuk yollardan dolayı da bazen yürümekte bile zorlandıklarını iddia etti. Yetkililere seslenen vatandaşlar, sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi. Mahallelilerin eylemlerine destek veren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Burada yaşayan vatandaşlarımız bizleri aradılar ve destek istediler. Bizler CHP olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk bugün de yanlarındayız Buradaki yol çalışması türlü bitmiyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının biran önce çözüm bulmasın istiyoruz" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



26.07.2017 14:23:08 TSI

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