Kanalda mahsur kalan köpek kurtarıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da su kanalına düşerek mahsur kalan köpek, veteriner ekiplerince kurtarıldı.
Iluh deresine düşerek mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar Belediye Veteriner hekimlerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler köpeği sıkıştığı yerden kurtararak, kontrolden geçirdi. Veteriner ekipleri, yaptıkları kontrollerde köpeğin çıkık, kırık ve açık yarasının olmadığını tespit etti. Vücudunda yara olmayan köpek gözlem altına alındı.
(MŞY-MP-Y)
26.07.2017 14:26:26 TSI
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