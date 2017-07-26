ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kanalda mahsur kalan köpek kurtarıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:24
Kanalda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Kanalda mahsur kalan köpek kurtarıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da su kanalına düşerek mahsur kalan köpek, veteriner ekiplerince kurtarıldı.
Iluh deresine düşerek mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar Belediye Veteriner hekimlerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler köpeği sıkıştığı yerden kurtararak, kontrolden geçirdi. Veteriner ekipleri, yaptıkları kontrollerde köpeğin çıkık, kırık ve açık yarasının olmadığını tespit etti. Vücudunda yara olmayan köpek gözlem altına alındı.
(MŞY-MP-Y)

26.07.2017 14:26:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
YEREL

AĞAÇTAN DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Batman'da 2017 yılı için 131 altyapı ve üst yapı projesi hazırlandı
YEREL

BATMAN'DA 2017 YILI İÇİN 131 ALTYAPI VE ÜST YAPI PROJESİ HAZIRLANDI