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Zabıtadan fırın denetimi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:26
Zabıtadan fırın denetimi
Zabıtadan fırın denetimi

(Fotoğraflı)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kontrollerini sıklaştıran Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerini sürdürüyor.
İşletmelerde özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihinin geçip geçmediği hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulundu.
(BK-AA-Y)

26.07.2017 14:27:20 TSI
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