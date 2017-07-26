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Başkan Arat, 6. Olağan Kongre sürecini değerlendirdi



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KONYA (İHA) - AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, 3 Temmuz'da başlayan 6. Olağan İl-İlçe Kongre sürecini değerlendirdi. 19 ile 23 Temmuz tarihleri arasında 31 ilçenin delege seçimlerini tamamladıklarını belirten AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, "19 Ağustos ile 12 Kasım tarihleri arasında da ilçe kongrelerimizi yapacağız. 18 Kasım 2017 ile 25 Şubat 2018 tarihleri arasında da il kongremizi yapacağız" dedi.

3 Temmuz 2017'de AK Parti için başlayan 6. Olağan Kongre takvimi, 25 Şubat 2018'de sona erecek olan süreci ve AK Parti Konya İl Teşkilatı'nın çalışmalarını değerlendiren İl Başkanı Musa Arat, takvimin başarılı bir şekilde tamamlanması adına gereken her türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. Başkan Arat, kongre süreci hakkında değerlendirmelerinde ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Partimizin, 6. Olağan İl-ilçe Kongre süreci, Genel Merkezimizin kararıyla 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü başladı. 4 Temmuz 2017 Salı günü ilce teşkilat binalarımızda delege dağılım listeleri ilanı ile delege seçim süreci başlayarak 8 Temmuz Cumartesi günü delege seçmen listelerinin ilanı sekiz gün sürdü. 16 Temmuz Pazar günü de delege seçmen listelerimiz kesinleşerek ilanı yapıldı. 19 Temmuz Çarşamba günü ilçe delege seçimlerine geçilerek, 31 ilçemizde son derece olgun ve demokratik bir yapıda delege seçimlerimiz 23 Temmuz Pazar günü sona erdi. Bu aşamadan sonra, ilçelerimizin kongre takvimi teşkilat başkanlığımızca hazırlanarak Genel Merkezimizin onayına sunuldu. Kongre takviminin onaylanmasıyla 19 Ağustos ile 12 Kasım tarihleri arasında ilçe kongrelerimiz yapılacak olup, 18 Kasım 2017 ile 25 Şubat 2018 tarihleri arasında da il kongremizi de daha sonra Genel Merkezimizin belirleyeceği tarihte gerçekleştireceğiz. Sürecin partimiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum."

(BG-FM-Y)



26.07.2017 14:27:31 TSI

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