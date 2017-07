YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Odunpazarı'nda 'Arabadan in bisiklete bin' etkinliği

Odunpazarı'nda 'Arabadan in bisiklete bin' etkinliği



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Grubu tarafından, "Arabadan in bisiklete bin" etkinliği Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı Ümit Şen, güzel bir Eskişehir oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Vatandaşlara bisiklet konusunda çağrılarda bulunan Şen, "Güzel bir Eskişehir meydana getirmenin yolu da bisikletten geçiyor. Az araba, az trafik, az ses kirliliği bunun haricinde de daha çok bisiklete binen insanların kullandığı yollar ve bu yolların artması. Bu yolların artması da kentin gelişmesi demektir. Biz de bu etkinliği bunun için yapıyoruz. Bunun gibi farklı farkındalık etkinlikleri zaten yapıyoruz. Odunpazarı Kent Konseyi her etkinliğimizde yanımızda oluyor. Biz de Odunpazarı Kent Konseyi Çalışma Grubuyuz ve Odunpazarı Belediyesi de bize destek veriyor. Bugünkü bu etkinliğimizin amacı arabadan inelim, hem spor yapmış olalım, hem para harcamamış olalım, hem doğaya katkı verelim. Bugünkü etkinliğimizin temel amacı bundan oluşuyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar geldiler, bugün güzel bir şehir turu yapacağız. Bu tür etkinlikleri gün geçtikçe çoğaltarak farklı farklı etkinlikler bazında yapmayı planlıyoruz. Milli bayramlarda yapıyoruz, çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Geçen sene de güzel çalışmalarda yaptık, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi. İlerleyen zamanlarda bunun gibi farkındalık etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Lütfen arabalarımızdan inelim, bisiklete binelim. Sağlıklı kalalım, vücudumuza da bakalım şehrimizi de ses ve hava kirliliğinden kurtaralım. Hem kendimiz mutlu olalım hem şehir mutlu olsun" dedi.

Etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Grubu Başkanı Ümit Şen ile çok sayıda bisikletli katıldı.

(MSY-HA-Y)



26.07.2017 14:30:00 TSI

NNNN