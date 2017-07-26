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Cinsel istismardan aranan şahıs 10 yıl sonra yakalandı



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Türkiye genelinde düzenlenen aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2007 yılından itibaren cinsel istismar suçundan aranan şahsı yapılan operasyonla yakaladı.

Polis tarafından 2007 yılından beri aranan R.Ç., yapılan operasyonla ikamet ettiği yerde yakalandı. R.Ç.,'nin hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan Asayiş uygulamasında kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası olan E.K., hırsızlık suçundan aranan A.K., Hakaret suçundan aranan S.D., yaralama suçundan aranan E.A., mala zarar verme suçundan aranan H.V., ve çeşitli suç kayıtları olduğu öğrenilen R.T., yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli ve zanlılar adli mercilere sevk edildi.

(EÖ-AÖ-Y)



26.07.2017 14:30:14 TSI

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