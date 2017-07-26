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Burhaniyeli antikacı 130 yıllık radyoyu satışa çıkardı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:30
Burhaniyeli antikacı 130 yıllık radyoyu satışa çıkardı
Burhaniyeli antikacı 130 yıllık radyoyu satışa çıkardı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eski eşyalar alıp satan Naim Bayramoğlu 130 yıllık radyoyu satışa çıkardı. Eski sandıklardan gramofona kadar değişik ürünler sattığını anlatan Bayramoğlu, işyerinde bulunan 4 adet eski radyonun hepsinin çalıştığını söyledi.
Burhaniye'de Naim Bayramoğlu, eski eşyalar alıp satarken, görücüye çıkan tarihi radyolarda ilgi gördü. 50 yıllık asker bavulundan, asırlık çeyiz sandıklarına kadar değişik eşyalar sattığını bildiren Naim Bayramoğlu, "İş yerimizde yüzlerce çeşit ürün var. Bunların arasında 80 ile 130 yıl arasında olan radyolar bulunmaktadır. Şu anda 130 yıllık olan radyo bile çalışmaktadır. Bu eski ürünlerin de meraklıları var. Bunlar bize ekmek kapısı olmaktadır" dedi.
(FT)

26.07.2017 14:32:08 TSI
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