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Polis boğulmalara karşı bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Toplum Destekli Polis(TDP) Büro Amirliği ekipleri yaz ayı nedeniyle Karadeniz'de rip akıntısının yol açtığı boğulma olaylarının önüne geçmek için plajlarda bilgilendirme broşürü dağıtarak vatandaşları uyardılar.

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri dağıttıkları broşürlerde, Karadeniz'de sıklıkla rastlanan rip akıntısı ile ilgili bilgiler yer aldı. TDP Büro Polis Büro amirliği personellerinden Bekir Gündüzoğlu yaptığı açıklamada, "Rip akıntısı, dip kayması boğulma vakalarının meydana gelmesindeki en büyük etkendir. Bu gibi durumlarda vatandaşların kesinlikle panik yapmaması, akıntıdan kurtulmak için enerji sarf etmemesi gerekir. Bu akıntıların sürükleme mesafesi 100 metre civarındadır. Buraya kadar sürüklendikten sonra kıyıya paralel olarak 5 veya 10 metre yüzdükten sonra denizden kolayca çıkılabilir" dedi.

(AA-SLH-Y)



26.07.2017 14:33:02 TSI

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