Kilis Belediyesi ile Mannheim Belediyesi işbirliği
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi ve Mannheim Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Mannheim Belediyesinden bir delegasyon Kilis'e geldi.
Belediye Başkanı Hasan Kara, yapılan görüşmeler neticesinde Türk ve Suriyeli bayanların mesleki eğitimlerine destek olacakları hususunda anlaşmaya varıldığını ifade ederek, "İlimizden 15 usta öğrenci bayanın Kasım ayında Almanya'ya giderek mesleki eğitim almaları kararlaştırıldık. 2 Belediye arasında görüşülen bir diğer konu ise Çengel Mahallesinde bayanlar için meslek edindirme merkezi açarak, meslek öğrenmelerini sağlamak olacaktır. Desteklerinden dolayı Mannheim Belediye Başkanına ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.
(MAD-SD-Y)
26.07.2017 14:33:54 TSI
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