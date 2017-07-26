ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Sözlü, manevi kızının nikahını kıydı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:34
Başkan Sözlü, manevi kızının nikahını kıydı
Başkan Sözlü, manevi kızının nikahını kıydı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, manevi kızı Saniye Binboğa ile Aydın Yıl'ın nikahını kıydı.
Sular VIP'te gerçekleşen nikaha Binboğa ve Yıl ailelerinin yakınları ve çiftin dostları ve sevenleri katıldı.
Nikah töreninde konuşan Başkan Sözlü, manevi kızının nikahını kıymaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, ''Ne mutlu Türküm diyene diyebilen evlatlar yetiştirmenizi temenni ediyorum'' diyerek evlilik cüzdanını Saniye Binboğa'ya teslim etti.
(ELF-Y)

26.07.2017 14:36:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yüreğir'de yaz futbol okulu
YEREL

YÜREĞİR'DE YAZ FUTBOL OKULU
Büyükşehir ücretsiz rehberlik hizmeti verdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÜCRETSİZ REHBERLİK HİZMETİ VERDİ
Çetin: &quot;Ayağına toz çamur değmeyen adamdan belediye başkanı olmaz&quot;
YEREL

ÇETİN: "AYAĞINA TOZ ÇAMUR DEĞMEYEN ADAMDAN BELEDİYE BAŞKANI OLMAZ"
Aladağlı çocuklara yaz okulu
YEREL

ALADAĞLI ÇOCUKLARA YAZ OKULU