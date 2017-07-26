Başkan Sözlü, manevi kızının nikahını kıydı
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ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, manevi kızı Saniye Binboğa ile Aydın Yıl'ın nikahını kıydı.
Sular VIP'te gerçekleşen nikaha Binboğa ve Yıl ailelerinin yakınları ve çiftin dostları ve sevenleri katıldı.
Nikah töreninde konuşan Başkan Sözlü, manevi kızının nikahını kıymaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, ''Ne mutlu Türküm diyene diyebilen evlatlar yetiştirmenizi temenni ediyorum'' diyerek evlilik cüzdanını Saniye Binboğa'ya teslim etti.
(ELF-Y)
26.07.2017 14:36:52 TSI
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