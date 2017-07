YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dörttepe ve Bahadır'dan gazilere anlamlı ziyaret

Dörttepe ve Bahadır'dan gazilere anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Özay Dörttepe ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği'ni ziyaret ettiler.

Dörttepe ile Bahadır'ın ayrı ayrı gerçekleştirdikleri ziyaretler vakfın Ayvalık Temsilciliği bünyesindeki gaziler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu kapsamda ilk ziyaret sabah saatlerinde Ayvalık İlçe Jandarma Bölük Komutanı Özay Dörttepe tarafından gerçekleştirildi.

Yüzbaşı Dörttepe'nin gazilere yönelik sık sık gerçekleştirdiği rutin ziyaretlerden biri olduğu öğrenilen ziyarette; Dörttepe, gazilere ihtiyaçlarını sordu. Gaziler de; teşekkür etti. Şehit ve gazilerin kendileri için çok önemli, bir yere sahip olduğunu kaydeden Özay Dörttepe, her zaman gazilerin yanında olduğunu belirtti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Temsilciliği'ne yönelik ziyaretlerin ikinci etabı ise Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından gerçekleştirildi. Vakfın Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal'ın da hazır bulunduğu ziyarette; İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır vakfın çalışmaları hakkında Başkan Köksal'dan bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gazi ve şehit ailelerinin çocuklarının eğitimleri sırasında gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Müdür Bahadır, bunun dışında da ilçedeki gazi ve şehit aileleri için her konuda elinden gelen gayreti göstereceğinin de altını çizdi.

Sohbet havasında gerçekleşen her iki ziyaretin ardından; Ayvalıklı gazilerin son derece memnun kaldıkları gözlendi.

(SS)



26.07.2017 14:43:46 TSI

NNNN