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Bingöl'de göletlere 20 bin yavru sazan bırakıldı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA)  Bingöl'de, balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla yeni göletlere 20 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesince üretilen 20 bin yavru sazan, Bingöl İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderildi. İl Müdürlüğünce teslim alınan yavru sazanlar, balık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla merkez Gülbahar Barajı ile Karlıova ilçesine bağlı Hacılar Gölü su kaynaklarına bırakıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada " Bu balıklar doğal yaşamın devamlılığı için büyük önem arz etmektedir. Gerek su kaynaklarına yeni bırakılan, gerekse suda mevcut diğer yavru balıkların gelişimlerini tamamlamaları ve en az bir kez üreyebilmeleri için avcılık sırasında yakalanan küçük balıklara herhangi bir zarar verilmeden suya iade edilmeleri gerekmektedir. Eşeysel olgunluğa erişmiş dişi sazan balıklarının vücut ağırlığına bağlı olarak ortalama 120 ile 300 bin arasındaki yumurtayı bulundukları sulara üreme amaçlı bırakmaktadırlar" denildi.

(YA-CK-Y)



26.07.2017 14:50:01 TSI

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