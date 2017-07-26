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Bingöl Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi, halkın sinek ve sivrisinekten uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl Belediyesi , Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerinin, halkın günlük yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri ve sorunsuz bir yaz geçirmeleri için ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Hasat mevsiminin başlamasıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığı belirtilen açıklamada, uçkun ve sivrisineklere karşı her gün 15 mahallede ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışmaların günaşırı yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Veteriner Müdürlüğümüze bağlı ekipler, her gün düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sivrisineklerin yoğun olarak görüldüğü İçmeler ve Simani Mahallelerine daha fazla özen gösteriliyor. Çalışmalar, halk ve çevre sağlığına özen gösterilerek titizlikle yürütülüyor. Belediyemiz ilaçlama çalışmalarının yanı sıra insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen fiziki ve mekanik tedbirler de almaktadır" denildi.

(YA-CK-Y)



26.07.2017 14:50:35 TSI

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