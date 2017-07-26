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Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:50
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hacıbektaş ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Hacıbektaş ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi muhtelif kazı malzemeleri ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan arama sonrasında ise bir gram esrar, bir adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
(COŞ-AÖ-Y)

26.07.2017 14:51:48 TSI
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