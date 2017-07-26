Kayseri Ticaret Odası E-Ticaret ve Digital Pazarlama zirvesi düzenliyor
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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte büyük önem kazanan e-ticaret konusunda üyelerini bilgilendirmek amacıyla E-Ticaret ve Digital Pazarlama Zirvesi düzenliyor.
Zirveye ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 13:00'te başlayacak olan E-Ticaret ve Digital Pazarlama Zirvesi'ne tüm oda üyelerinin davetli olduğunu söyledi. Hiçyılmaz, e-ticaret konusunda önemli gelişme göstermiş firmaların temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecek olan zirvenin, Kayseri ve Ticaret Odası üyeleri için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Zirvede e-ticaretin gelişiminden bugüne gelinen noktaya kadar tüm aşamaların uzman konukların anlatımıyla üyelere aktarılacağını kaydeden Hiçyılmaz, zirve boyunca e-ticaret konusunda başarı hikayelerine de yer verileceğini ifade etti. Çin ile yapılan anlaşma ile Kayseri'nin e-ticaret konusunda pilot bölge olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, düzenledikleri zirvenin e-ticaret yapan veya yapmaya başlayacak olan oda üyeleri için iyi bir bilgilendirme ve tecrübe olacağını vurguladı.
Başkan Hiçyılmaz, e-ticaret konusunda önemli bir etkinliğe imza attıklarını ve tüm üyelerin bu zirveye katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
(TB-AÖ-Y)
26.07.2017 14:52:00 TSI
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