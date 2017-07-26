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Elazığ TSO Kovancılar temsilciliği açılıyor



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), Kovancılar ilçesinde temsilcilik açıyor.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, ilçeler bazında en fazla üyenin bulunduğu ve konum itibarı ile çevre ilçelere de hizmet verecek olan Elazığ TSO Kovancılar Temsilciliğini 28 Temmuz 2017 Cuma günü saat 14.00'te hizmete sunacaklarını açıkladı. Kovancılar ilçesinin jeopolitik konumu itibariyle önemli bir yerde olduğunu belirten Başkan İdris Alan, Kovancılar ilçesinin, Palu, Alacakaya, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin merkezi durumunda olduğunu söyledi.

Odanın 10 ilçe bazındaki toplam üye sayısının 650 olduğunu aktaran Alan, "Kovancılar, Palu, Karakoçan, Arıcak ve Alacakaya'daki toplam üye sayımız ise 454'tür. Dolayısıyla ilimizin doğu yakasındaki bu ilçelerimiz en fazla üyemizin bulunduğu bölgedir. Bu nedenle Kovancılar ilçemizde odamızın bir irtibat bürosunun açılması bu bölgelerdeki üyelerimizin ortalama 100 kilometre yol gelmesini engelleyecektir. Oda olarak önceliğimiz üyelerimizin zaman ve maddi kayıp yaşamadan işlerini sürdürürken odamızdan almış oldukları belgelere hızlı ve zamanında ulaşmalarını sağlamaktır" dedi.

Kovancılar temsilciliği ile bölgedeki tüm ilçelere etkin ve hızlı bir hizmet sunarak üye memnuniyetini artıracaklarını vurgulayan Alan, "Kovancılar temsilciliğimiz buradaki iş dünyasına moral verecek ve ayrıca AB ülkelerinde çok yoğun olarak çeşitli sektörlerde iş yapan bölge iş dünyasının da ilgisini çekecektir. İlçelerimiz bu anlamda yeni yatırımlar da kazanmaya başlayacaktır. Temsilciliğimizin açılmasıyla birlikte özellikle ilçeler bazında Karakoçan, Kovancılar ve Baskil ilçelerimize ivedi olarak OSB kurulması konusunu yeniden valimizin destekleriyle gündeme taşıyacağız. Cazibe Merkezleri Programı doğrultusunda bu bölgelere yoğun bir ihtiyacın olduğu muhakkaktır. Dolayısı ile biz sadece Kovancılar ilçesine temsilcilik açmıyoruz. Temel hedefimiz bu bölgenin kalkınma ve gelişmesini sağlayacak tüm altyapıları ve dinamikleri ayağa kaldırmaktır" diye konuştu.

(CK-Y)



26.07.2017 14:52:17 TSI

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