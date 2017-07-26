YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kafaoğlu'na Anıt ödülü

Başkan Kafaoğlu'na Anıt ödülü



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Marka Belediyeler Dergisi'nin Ankara'da düzenlediği ödül törenine katıldı ve 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı Projesi ile ödüle layık görüldü.

Görev süresi boyunca altıncı ödüle layık görülen Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, son olarak Ankara'da düzenlenen Marka Belediyeler Dergisi'nin düzenlemiş olduğu ödül töreninde de 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı Projesi ile ödül aldı.

Başkan Kafaoğlu, "Altıeylül ilçesine kazandırdığımız 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı Türkiye'ye örnek oldu, birçok belediye projeyi beğenerek, bizden destek istedi. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına Türkiye'de ilk olarak yapılan anıt projesi kapsamında ödüle layık görüldük. Daha öncede yine anıt projesi ile ödül almıştık. 3 yıllık görev süremiz boyunca sosyal belediyecilik, çevre belediyeciliği ve anıt projesi olmak üzere toplamda 6. ödülümüzü almış olduk" dedi.

Kafaoğlu ödülünü AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın elinden aldı.

(TS)



26.07.2017 14:54:18 TSI

NNNN

