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Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan Vali Kaykancı'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ADIYAMAN (İHA) - Bir dizi gezi ve temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho'yu Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Büyükelçi Cho'ya Adıyaman'ın tarihi, kültürel değerleri ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler verdi.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyaret, bir süre sohbet edilerek görüş alışverişinde bulunulmasının ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

(AHM)



26.07.2017 14:57:21 TSI

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