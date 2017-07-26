YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakanlardan Şanlıurfa Valiliğine ziyaret

Bakanlardan Şanlıurfa Valiliğine ziyaret

- Bakan Özlü: "OSB'de tam kapasite hedefliyoruz"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Burada, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba ve Özlü, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçerek açıklamalarda bulundu.

Kabinenin iki bakanını Şanlıurfa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Abdullah Erin, "Yeni kabinemiz birkaç gün önce açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına da Şanlıurfalı büyüğümüz, hemşehrimiz Ahmet Eşref Fakıbaba getirildi. Faruk Özlü de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devam ediyor. Her iki bakanımıza da yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Memlekete ve milletimize hayırlı hizmetler etmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Dünden beri yoğun temaslar ve ziyaretler gerçekleşiyor. Şanlıurfamızın özellikle işsizlik konusunda yaşanan sıkıntılarının en aza indirilmesiyle ilgili iki bakanımızın da gerek yapılan toplantılar ve bundan sonra gerçekleşecek toplantılarda alınacak önemli kararları olduğunu düşünüyorum. Ziyaretin ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bundan sonra sayın bakanlarımızın bu hızlı temposuna ve Cumhurbaşkanımızın o geniş vizyonuna yakışacak bir hizmet anlayışını Şanlıurfamıza hep birlikte sunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Bakanlarımızı tekrar bugün, bu saatte valilik makamında ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Bakan Fakıbaba: "Amacımız Urfa halkının refah seviyesini yükseltmektir"

İlk bakanlar kurulu toplantısında Şanlıurfa'nın en büyük sorununun işsizlik olduğunu konuştuktan sonra Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün birlikte Şanlıurfa'ya gitmeyi teklif ettiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakan Özlü'nün Urfa'ya yönelik projeleri Urfa'da açıklayacağını söyledi.

Şanlıurfa'daki karşılamalarından dolayı milletvekilleri, Vali Erin ve Şanlıurfalılara teşekkür eden Bakan Fakıbaba, "Bugüne kadar çok güzel şeyler yapıldı. Başta emeği geçen Faruk Çelik bakanımız olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ama bunu bütün Şanlıurfalı hemşehrilerim çok iyi bilsinler ki, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, hükumetimizin Urfamıza sempatileri var. Urfalılara çok büyük sevgileri var. Bize ilk direktifleri, Urfa için ne gerekiyorsa onu yapacağız demeleri ve bizi göndermeleridir. Bu hizmet Allah'ın izniyle devam edecektir. Biz elimizden geldiği kadar, ekip halinde, samimi bir şekilde halkımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, el ele vererek, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valimiz, İlçe Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız, Milletvekillerimiz, Bakanlar Kurulundaki diğer bakan arkadaşlarımızla Şanlıurfa'nın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız çok iyi biliyor. Ben de bir kardeşiniz olarak yıllardan beri, hekimlikte, başhekimlikte olsun, belediye başkanlığında ve milletvekilliğinde Urfa'yı karış karış, adım adım dolaşan bir kardeşinizim. Amacımız Urfa halkının refah seviyesini yükseltmektir. İnşallah Allah bu konuda bize yardım eder. Basının da çok büyük desteğini istiyor, katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Özlü: "OSB'de tam kapasite hedefliyoruz"

Uzun zamandır Urfa'ya gelmeyi çok arzu ettiğini ancak çok çabuk değişen Türkiye gündemi nedeniyle gelişini ertelemek zorunda kaldığını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son Bakanlar Kurulu toplantısında Urfa'nın gündeme geldiğini ve bu nedenle kenti ziyaret ettiklerini kaydetti. Bakan Özlü, konuşmasında, "Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba, ilk bakanlar kurulu toplantısında çok güzel bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında özellikle Urfa'yı gündeme getirdi, sulama konusunu gündeme getirdi. Mükemmel bir konuşmaydı. İkinci konu ise, bakanımızın gündeme getirdiği, özellikle bu bölgeden başka bölgelere giden tarım işçilerin sorunlarıyla ilgiliydi. Başbakanımız, bakanımızı görevlendirdi. İnşallah gelecek günlerde diğer iki bakanımızla birlikte bu konu Fakıbaba'nın çözeceği konulardan birisi. Biliyorsunuz bizim bakanlığımız Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bizim bakanlığımızla ilgili Urfa'da neler yapabileceğimizi bugün burada valimizle, vekillerimizle ve ilin yerel yöneticileriyle konuşacağız, görüşeceğiz. Özellikle organize sanayi bölgelerindeki kapasitenin tamamlanması. Çünkü buradaki OSB'lerde kapasite kullanımı tam değil. Bunun tamamlanması, yani yüzde yüz kapasite kullanımına erişilmesi noktasında bugün burada görüşmeler yapacağız. Az önce bakanım ifade etti, özellikle işsizlik konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Urfa'da da sıkıntılarımız var. Buna çözüm olabilecek yöntemlerden birisi de sanayi bölgelerimizin tam kapasite çalışmasıdır. Bununla ilgili projelerimiz var, planlarımız var. Bunu bugün burada istişare edeceğiz. Ayrıca şunu ifade etmek isterim, Urfa tarih şehri, kadim şehirlerimizden birisi. Bu yönden bir turizm şehri diyebiliriz, bir tarım şehri diyebiliriz. Ama aynı zamanda Urfa'nın sanayi şehri olmasını da çok istiyoruz. Yani hem tarım, hem tarıma dayalı sanayi dışında diğer sanayilerin de Urfa'da değişmesi noktasında bakanlık olarak elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız. Buna ilişkin projeleri, faaliyetleri bundan sonra daha sık bir şekilde takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Valilik makamında gerçekleşen kabulden sonra toplantı salonunda OSB Müteşebbis Heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren Vali Erin, bakanlar ve milletvekilleri daha sonra organize sanayi bölgesine geçti.

(Şİ-SD-Y)



26.07.2017 14:58:30 TSI

NNNN

