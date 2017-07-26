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AK Partili kadınlar çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Kadın Kolları, yaptıkları ev ziyaretleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır Eserkaya, "Ak sevdamızın verdiği gurur ve güçle ben ve yönetim kurulu üyelerim ile birlikte hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz" dedi.

Ziyarette bulunup vatandaşların sorunlarını dinlediklerini dile getiren Eserkaya, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ak kadınlar olarak davamıza sahip çıkıp sessizlerin sesi oluyoruz. Girilmedik ev çalınmadık kapı bırakmayıp durmadan yorulmadan ak sevdalı kadınlar olarak ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz, teşkilatım ile gurur duyuyorum."

(AS-Y)



26.07.2017 15:03:27 TSI

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