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Muğla Büyükşehirin sanata ve sanatçıya desteği sürüyor



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi ile işbirliği kapsamında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Akyaka Sanatsal Orman Kampı'na destekte bulundu.

15-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa güzel sanatlar fakültelerinden yerli ve yabancı akademisyenler, ressamlar ve heykeltıraşlar katıldı. Dokuz günlük kamp süresince akademisyenler bir taraftan resim çizerken diğer taraftan da kampa gelen ziyaretçilerle sanat üzerine sohbetler edip onların da resim çizmelerini sağladılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kamp katılımcılarına Muğla ilini tanıtıcı kültür gezisi düzenlendi. Kamp katılımcılarına kültür gezisi kapsamında Muğla Menteşe, Yatağan Lagina, Bozüyük Güzel Köy ve Osman Hamdi Bey Evi gezdirildi.

23 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen kapanış töreninde kamp süresince yapılan resimler sergilenerek katılımcılara 8. Uluslararası Akyaka Sanatsal Orman Kampı katılım belgesi takdim edildi.

(MB-Y)



26.07.2017 15:06:04 TSI

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