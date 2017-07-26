ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sağlıkta proje atağı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:05
Sağlıkta proje atağı
Sağlıkta proje atağı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programına başvurdukları 'Sağlıklı Proje Yazma ve Yürütme' isimli projelerine destek almaya hak kazandıklarını bildirdi.
Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz 'Sağlıklı Proje Yazma ve Yürütme' konulu projenin amacının Kamu Hastanelerine bağlı sağlık tesislerindeki proje gönüllüsü çalışanlarıyla hizmet kalitesinden ödün vermeden yenilikçi çalışmalar yapabilmeleri, ulusal ve uluslararası hibe/fon kaynakları konusunda farkındalıklarını arttırarak uygun programlara proje başvurusu oluşturmalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.
Kamu Hastaneleri olarak 15 devlet hastanesi ve 5 ağız diş sağlığı merkezine sahip olduklarını dolayısıyla yapılan işleri projeleştirerek destek kazanmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Korkmaz, sağlık tesislerindeki proje görevlileriyle Manisa için önemli kazanımlar elde edeceklerini açıkladı. Genel Sekreterlik eğitim salonunda gerçekleştirilen 3 günlük uygulamalı eğitimde 30 kişiden oluşan proje gönüllüleri, 'Hibe Projeleri Hakkında Bilgilendirme', 'Örnek Proje İncelemesi', 'Proje Yazma Atölye Çalışması' ve 'Uygulamalı Proje Yazımı' gibi konularda Yüksek Endüstri Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından eğitim gördüler.
Yapılan eğitimin çok verimli geçtiğini belirten Coşkun, grup çalışmaları sonucunda şimdiden kamu hastanelerinde uygulanabilecek birçok proje fikri edindiklerini ve bu eğitim neticesinde gönüllüler tarafından projelerin bir bir hayata geçirilebileceğini söyledi. Genel Sekreter Korkmaz ise projeler konusunda çalışanlara desteğinin tam olacağını açıkladı.
Üç günlük uygulamalı eğitim sonunda Genel Sekreter Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz proje gönüllülerine ve eğitimcilere teşekkür ederek plaket takdim etti.
(SC-Y)

26.07.2017 15:06:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kayda, büyükşehir meclis üyelerine yatırımları anlattı
YEREL

BAŞKAN KAYDA, BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYELERİNE YATIRIMLARI ANLATTI
Salihli'de kurban kesim eğitimi başladı
YEREL

SALİHLİ'DE KURBAN KESİM EĞİTİMİ BAŞLADI
Manisa BBSK ilk hafta Yomraspor'a konuk olacak
YEREL

MANİSA BBSK İLK HAFTA YOMRASPOR'A KONUK OLACAK
Şehzadeler'in sporcuları başarıya doymuyor
YEREL

ŞEHZADELER'İN SPORCULARI BAŞARIYA DOYMUYOR
Başkan Şirin çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
MASKİ araç filosunu güçlendirdi
YEREL

MASKİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Selendi'de sel afetinin yaraları sarılıyor
YEREL

SELENDİ'DE SEL AFETİNİN YARALARI SARILIYOR
Tatile çıkacak araç sahiplerine rot balans uyarısı
YEREL

TATİLE ÇIKACAK ARAÇ SAHİPLERİNE ROT BALANS UYARISI
Mahalleye yapılan hizmete teşekkür ettiler
YEREL

MAHALLEYE YAPILAN HİZMETE TEŞEKKÜR ETTİLER
MAGİDER öncülüğünde girişimcilik sertifikası aldılar
YEREL

MAGİDER ÖNCÜLÜĞÜNDE GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI ALDILAR
Turgutlu yeni bir yaşam alanı daha kazanıyor
YEREL

TURGUTLU YENİ BİR YAŞAM ALANI DAHA KAZANIYOR
Şehzadeler Belediyesi Aşağıçobanisa'daki halı sahayı yeniledi
YEREL

ŞEHZADELER BELEDİYESİ AŞAĞIÇOBANİSA'DAKİ HALI SAHAYI YENİLEDİ
Muradiye yolunda çalışmalar devam ediyor
YEREL

MURADİYE YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Gençoğlu asker uğurlama törenine katıldı
YEREL

GENÇOĞLU ASKER UĞURLAMA TÖRENİNE KATILDI
Köprüde bekleme dönemi sona erdi
YEREL

KÖPRÜDE BEKLEME DÖNEMİ SONA ERDİ
Soma'daki çalışmalara sıkı takip
YEREL

SOMA'DAKİ ÇALIŞMALARA SIKI TAKİP
Belediye-İş'ten maaş artışı teşekkürü
YEREL

BELEDİYE-İŞ'TEN MAAŞ ARTIŞI TEŞEKKÜRÜ
Salihlili deveciler genel kurul yaptı
YEREL

SALİHLİLİ DEVECİLER GENEL KURUL YAPTI
Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanlığına Feymi Türemiş seçildi
YEREL

TÜRK SAĞLIK-SEN MANİSA ŞUBE BAŞKANLIĞINA FEYMİ TÜREMİŞ SEÇİLDİ