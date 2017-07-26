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Sağlıkta proje atağı



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MANİSA (İHA) - Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz Zafer Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Teknik Destek Programına başvurdukları 'Sağlıklı Proje Yazma ve Yürütme' isimli projelerine destek almaya hak kazandıklarını bildirdi.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz 'Sağlıklı Proje Yazma ve Yürütme' konulu projenin amacının Kamu Hastanelerine bağlı sağlık tesislerindeki proje gönüllüsü çalışanlarıyla hizmet kalitesinden ödün vermeden yenilikçi çalışmalar yapabilmeleri, ulusal ve uluslararası hibe/fon kaynakları konusunda farkındalıklarını arttırarak uygun programlara proje başvurusu oluşturmalarına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Kamu Hastaneleri olarak 15 devlet hastanesi ve 5 ağız diş sağlığı merkezine sahip olduklarını dolayısıyla yapılan işleri projeleştirerek destek kazanmanın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Korkmaz, sağlık tesislerindeki proje görevlileriyle Manisa için önemli kazanımlar elde edeceklerini açıkladı. Genel Sekreterlik eğitim salonunda gerçekleştirilen 3 günlük uygulamalı eğitimde 30 kişiden oluşan proje gönüllüleri, 'Hibe Projeleri Hakkında Bilgilendirme', 'Örnek Proje İncelemesi', 'Proje Yazma Atölye Çalışması' ve 'Uygulamalı Proje Yazımı' gibi konularda Yüksek Endüstri Mühendisi İbrahim Coşkun tarafından eğitim gördüler.

Yapılan eğitimin çok verimli geçtiğini belirten Coşkun, grup çalışmaları sonucunda şimdiden kamu hastanelerinde uygulanabilecek birçok proje fikri edindiklerini ve bu eğitim neticesinde gönüllüler tarafından projelerin bir bir hayata geçirilebileceğini söyledi. Genel Sekreter Korkmaz ise projeler konusunda çalışanlara desteğinin tam olacağını açıkladı.

Üç günlük uygulamalı eğitim sonunda Genel Sekreter Uzm. Dr. Ayhan Korkmaz proje gönüllülerine ve eğitimcilere teşekkür ederek plaket takdim etti.

(SC-Y)



26.07.2017 15:06:46 TSI

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