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Şeker-İş Kayseri Şubesi Genel Kurula damgasını vurdu



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KAYSERİ (İHA) - Şeker-İş Sendikası 21. Olağan Kongresi 22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde yapıldı. Şeker Fabrikaları arasında Kayseri Şeker'deki çalışanların oluşturduğu Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi Şeker-İş Genel Kuruluna en çok delegesi olan şube olarak damgasını vurdu.

225 delegenin oy kullandığı Genel Kurulunda Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığına yeniden seçilen İsa Gök'ün yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Genel Sekreter Fevzi Şengül, Genel Mali Sekreter İlhan Özyurt, Genel Eğitim Sekreteri Gengiz Ünder, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Murat Taşlıyurtoldu.

Türkiye genelinde bin 167 üye gıda ve şeker iş kolunda en çok üyesi bulunan Şeker-İş Kayseri Şubesi, Genel Kurula Kayseri Şubesi 20 delege ile katılmış olup yapılan seçimler sonrasında Şeker -iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da üst kurul delegesi oldu.

Genel kurulda konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök; 2002'den beri şeker pancarının iç pazardaki payının, mısır şurupları ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılardaki olağanüstü büyüme nedeniyle yüzde 75'ten yüzde 55'e gerilediğini söyledi. Türkiye'nin nişasta bazlı şeker kotalarını, pancardan şeker üreten ülkeler seviyesine indirmesi gerektiğine dikkat çeken Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ve son yıllarda artan glikoz ithalatının önüne geçilmesinin de zaruri olduğunu sözlerine ekledi.

(SK)



26.07.2017 15:07:02 TSI

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