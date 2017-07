YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Taraftardan, Belediye Başkanı Kutlu'ya teşekkür

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman 1954 Spor taraftarları, Adıyaman 1954 Spor'un kendi evinde ağırladığı ve tribün olaylarının yaşandığı Araban Belediye maçı sonrası rakip takım yöneticileri tarafından açılan davanın kapanmasını sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.

Adıyaman'da sporun gelişmesi ve gençlerin amatör sporlara yönelmesi için hentbol başta olmak üzere Adıyaman Beleidyespor adı altında birçok amatör dalda önemli işlere imza atılmasını sağlayan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, şehri BAL Liginde temsil eden tek ekip olan Adıyaman 1954 Spor'a da gerekli desteği vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon lig maçında kendi evinde ağırladığı Araban Belediyespor maçında yaşanan tribün olaylarından dolayı rakip takım yöneticileri tarafından Adıyaman 1954 Spor aleyhine dava açılmıştı. Bu davanın kapanması için Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'le bir görüşme yapan ve davanın kapanmasını sağlayan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'ya ve her zaman taraftarın ve takımın yanında olan Belediye Başkan Yardımcısı M. Said Kutlu'ya taraftarlar sosyal medyadan yayımladıkları mesajla teşekkür etti.

02 Cendere Grubu tarafından resmi facebook hesabından yayımlanan mesajda, "Adıyaman 1954 Spor, Araban Belediyespor karşılaşmasının mahkeme süreci sona ermiştir. Bugün resmi olarak tam sonuçlanmıştır. Taraftarlarımızın sebep olduğu 55 bin lira maddi araç hasarlar bedeli Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu ve Belediye Başkan Yardımcımız Said Kutlu beyin girişimi sonucu çözülmüştür. Davayı geri çeken Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'e, Adıyaman Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya ve Belediye Başkan Yardımcımız Said Kutlu'ya teşekkür ederiz" denildi.

26.07.2017 15:07:40 TSI

