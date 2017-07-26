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Kavurucu sıcaklarda ormandaki çeşmeler Oltuluların gözdesi oldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:06
Kavurucu sıcaklarda ormandaki çeşmeler Oltuluların gözdesi oldu
Kavurucu sıcaklarda ormandaki çeşmeler Oltuluların gözdesi oldu

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Sıcaklardan bunalan Oltulular, ormandaki çeşme başlarını mesken tutuyorlar.
Buz gibi akan çeşme sularını içip orman havası alan Oltulular, "Yaz ayları bu ormanlarımız ve soğuk sular olmasa kavurucu sıcaklarda yaşanmaz. Ama bu ormanlarda olan buz gibi akan çeşme sularını içip bol oksijen alarak serinliyoruz." dediler.
İşadamı Fuat Demir, "Sıcak havalarda Köroğlu, Kırdağ ve Karnavas Ormanlarında bulunan soğuk su çeşmelerinin başlarına giderek serinliyoruz. Sanki buzdolabından çıkmışçasına buz gibi akan sular asla insan sağlığına zararda vermiyor. İçe bildiğin kadar içiyorsun" dedi.
Avukat Nuri Çiçek ise, "Doğanın bize sunduğu bu güzel soğuk sulardan içtiğimizde sanki ömrümüz uzanıyor. Orman havası zaten ayrı bir güzel haftada bir günde olsa ormanlara çıkarak serinlemek gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Yurt dışında yaşayan Yakup Öztürk'de, "Yaz aylarında Oltu'ya izne gelirim ve iznimin büyük çoğunluğunu ormanlardaki soğuk su çeşmelerinin başında geçiriyorum. Ormanda olmak her zaman bana huzur veriyor" dedi.
(DMA-AA-Y)

26.07.2017 15:08:51 TSI
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