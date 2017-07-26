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Kütahya Çamlıca Barajından 13 bin 970 dekar zirai arazi sulanacak



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Kütahya Çamlıca Barajı tamamlandığında sulama tesisinin de hizmete alınmasıyla toplam 13 bin 970 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını açıkladı.

Genel Müdür Acu, "Yapım çalışmaları hızla devam eden Kütahya Çamlıca Barajında bin 450 metre rölakasyon yolu imalatı tamamlanmış olup gövde sıyırma kazıları ile sağ ve sol sahilde cut - off kazıları devam etmektedir. Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde yapılan Çamlıca Barajı tamamlandığında 52 metre yüksekliğinde olacak. Baraj ile birlikte sulama tesisinin de hizmete alınmasıyla toplam 13 bin 970 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup 2017 birim fiyatlarına göre yıllık 8 milyon TL net gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Müdür Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Gölsu Projesinden Kütahya ilinin de nasibini aldığını belirterek,"Ege Gelişim Projesi (EGEGEP) kapsamında bulunan Kütahya ilimizde 2003-2019 yılları arasında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 484 bin 520 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 295 Milyon 210 bin TL gelir artışı sağlanması, 144 adet yerleşim yerinin ve 18 bin 643 dekar zirai arazinin taşkınlardan korunması, Hes'lerin kurulu gücünün 47,74 MW'a çıkarılması ve 149,2 milyon kWh yıllık hidroelektrik enerji üretimi hedeflenmektedir. 'diye konuştu.(EFE)



26.07.2017 15:11:03 TSI

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