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Milas'ta öğrenci servisleri değerlendirildi



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - 2017-2018 eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte öğrencilerin eğitim birimlerine güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanabilmesi için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı Milas'ta gerçekleştirildi.

2017-2018 eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için yapılan çalışmalar yapılan toplantıyla değerlendirildi. Milas Kaymakamlığının koordinasyonunda gerçekleşen toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şoförler Odası Başkanlığı'nın temsilcileri yer aldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda öğrenci taşımacılığının teknik özellikleri, araçlarla ilgili kanun ve mevzuatlar, ihalelerde aranması gereken şartlar ile kolluk kuvvetlerinin yapacağı denetimler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

(MB-Y)



26.07.2017 15:11:05 TSI

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