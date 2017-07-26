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Bayburt Belediyesinden yaz temizliği



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Bayburt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklardaki göze hoş gelmeyen görüntüler oluşturan yabani otların temizlenmesi için çalışma gerçekleştiriyor.

Kaleardı Mahallesi ve Şingah Mahallesindeki cadde ve sokaklarda devam eden çalışmalar kapsamında buralardaki yabani otlar biçilerek temizleniyor ve göze hoş gelmeyen görüntüler ortadan kaldırılıyor.

(BK-AA-Y)



26.07.2017 15:11:59 TSI

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