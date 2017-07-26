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Tüfekle tarla beklerken kendisini vurdu



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yabani hayvanlardan tarlasını koruyabilmek için tüfekle nöbet tutan vatandaş, kendisini vurdu.

Olay, Alpu ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi'nde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde kendisine ait tarlaya yabani hayvanların zarar vermemesi için nöbet tutan A.T., tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(MSY-AS-Y)



26.07.2017 15:13:44 TSI

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