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Bağyaka Bakımevinde eğitim yazında devam ediyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:16
Bağyaka Bakımevinde eğitim yazında devam ediyor
Bağyaka Bakımevinde eğitim yazında devam ediyor

(Fotoğraflı)

MUĞLA (İHA) - Eğitimi sevgi ile birleştirdik sloganı ile 2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Bağyaka Fethiye Gündüz Bakımevi, yaz sezonunda da bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlere uygun eğitim vermeye devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağyaka Fethiye Gündüz Bakımevi 25-66 ay arası çocuklara, deneyimli öğretmen kadrosu ve okul psikoloğu eşliğinde kişisel gelişimlerini destekleyen ders ve aktiviteler sunuluyor. Bakımevi'nde 5 adet aktif kullanılan, donanımlı sınıf ve her sınıfta 2 öğretmen görev yapıyor. Eğitim çalışmaları kapsamında çocuklara, hafıza gelişim çalışmaları, okuma yazma hazırlık, matematik ve sanat etkinlikleri, eğlenceli fen deneyleri, yaratıcı drama, İngilizce, müzik, ritim çalışmaları ve değerler konularında bilgiler veriliyor.
(MB-Y)

26.07.2017 15:19:09 TSI
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