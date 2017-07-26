YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SEVMEKDER'den Başkanı Murat Uçar'ın oğlu erkekliğe adımını attı

SEVMEKDER'den Başkanı Murat Uçar'ın oğlu erkekliğe adımını attı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sevgi Mektebi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği (SEVMEKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uçar'ın oğlu Mehmet Emin, düzenlenen cemiyet ile sünnet olarak, erkekliğe ilk adımını attı.

Çark mesire bahçesinde gerçekleştirilen sünnet törenine çok sayıda misafir, ve sevenleri, dostları, akrabaları katıldı. Gerçekleşen cemiyette Sevgi Mektebi Çekirgeler Kulübünün hazırladığı Mehter gösterisi, Bayrak gösterisi, Kılıç-Kalkan gösterisi ve 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan özel gösteri yer aldı. Şehitlerin ruhlarına Kuran-ı Kerim okunarak dua yapıldı.

Dernek Başkanı Murat Uçar yaptığı konuşmada, "Milletleri ayakta tutan milli, manevi ve ahlaki değerlerdir. Bu değerler, milletlerin birlik beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlar. Milletler, söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler. Milletimizin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, başarılı ve güzel ahlaklı nesiller yetiştirmek için derneğimiz gayret sarf etmektedir. Bizde bu milli şuurla 15 temmuz gecesi vatan için sokaklara nasıl döküldüysek o şuurla faaliyetlerimize devam etmekteyiz Burada olduğu gibi sevgi mektebi çekirgeler kulübümüz oyunlarıyla bu şuuru ön plana çıkardılar. Cemiyetimize katılarak bizleri onurlandıran tüm dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

(RŞ-AY)



26.07.2017 15:19:20 TSI

NNNN

