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Cizre Belediyesi ikinci kadın kültür merkezini hizmete açtı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Cizre Belediyesi Nur Mahallesi'nde bulunan taziye evini yeniden düzenleyerek, bir bölümünü taziye evi diğer bölümünü ise Nur Kadın Kültür Merkezi olarak hizmete açtı.

Cizre Belediyesi Nur Mahallesi'nde bulunan Taziye Evi'ni yeniden düzenledi. Boya, badana ve dekorasyon çalışmaları yeniden yapılan taziye evinde eski kapılar değiştirildi, duvarlar onarılarak çok amaçlı kullanımı için hazır hale getirildi. Bir bölümü Taziye Evi olarak kullanılacak olan taziye evinin diğer bölümü de Nur Kadın Kültür Merkezi olarak halkın hizmetine açıldı. Hizmete açılan ikinci kadın kültür merkezinde yetişkin kadınlar, genç kızlar ve çocuklar için pilates kursu, okuma yazma kursu, takı tasarımı ve el sanatları kursu, Kuran-ı Kerim kursu, kadın sağlığı eğitimi verilecek.

(AY-MP-Y)



26.07.2017 15:26:03 TSI

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