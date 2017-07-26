YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eve giren hırsız takım çantası ile matkapları çaldı

Eve giren hırsız takım çantası ile matkapları çaldı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir evde yaşanan hırsızlık olayında şüpheli takım çantası ve 2 matkabı çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, Karapazar Mahallesi'nde T.D. isimli vatandaşa ait evde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler eve pencereden girerek, evde bulunan 2 matkap ile takım çantası ve radyoyu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını gerçekleştiğini anlayan ev sahibi T.D., jandarma ekiplerine ihbarda bulunarak, şikayetçi oldu. Hırsız ya da hırsızları bulmak için jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

(MSY-AS-Y)



26.07.2017 15:26:58 TSI

NNNN

