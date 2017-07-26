Eve giren hırsız takım çantası ile matkapları çaldı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir evde yaşanan hırsızlık olayında şüpheli takım çantası ve 2 matkabı çalarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık olayı, Karapazar Mahallesi'nde T.D. isimli vatandaşa ait evde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler eve pencereden girerek, evde bulunan 2 matkap ile takım çantası ve radyoyu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını gerçekleştiğini anlayan ev sahibi T.D., jandarma ekiplerine ihbarda bulunarak, şikayetçi oldu. Hırsız ya da hırsızları bulmak için jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.
(MSY-AS-Y)
26.07.2017 15:26:58 TSI
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