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Şırnak 3'üncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta 2017 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Şırnak İl Özel İdare Toplantı Salonunda düzenlenen toplantı Vali Mehmet Aktaş başkanlığında, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, DSİ, Karayolları, İller Bankası bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürlerin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2017 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı. Vali Mehmet Aktaş, 2017 yılının üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, "Şuanda Şırnak il genelinde gerçekten ciddi bir yatırım var. 2017 yılının üçüncü dönem il koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştiriyoruz. Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu amaçla 2017 yılının 3. toplantısını açıyorum. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi; 2017 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları Temmuz ayı sonu itibariyle görüşmek koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma değerlendirmesi yapmak olacaktır. İlimizde 2017 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle; ulaştırma sektöründe 27, tarım sektöründe 34, eğitim sektöründe 91, sağlık sektöründe 19, enerji sektöründe 14 ve diğer kamusal hizmetler sektöründe 193 olmak üzere 378 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 378 proje ve işin toplam 3 milyar 319 milyon 333 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 1 milyar 178 milyon 287 bin TL harcamıştır. Projelerin 2017 yılı ödenekleri 857 milyon 215 milyar olup, dönem sonuna kadar 333 milyon 20 bin TL harcanarak yüzde 39 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2017 yılında yürütülen 378 projenin 53'ü tamamlanmıştır ki bu oranı yüzde tekabül etmektedir. 185 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 78 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 62 proje ve işe henüz başlanılamamıştır" dedi.

Vali Mehmet Aktaş, toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

(MY-MP-Y)



26.07.2017 15:28:09 TSI

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