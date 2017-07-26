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GMİS HATTAT ile anlaşma sağladı



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Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)Yönetim Kurulu, Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş'ye bağlı Amasra Kömür İşletmeleri'nde mutabakat sağlanan ve imzalanmak üzere olan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında işçileri bilgilendirdi.

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş ile anlaşma sağlanan TİS hakkında GMİS adına Genel Başkan Yardımcısı ve TİS Komisyonu Başkanı İsa Mutlu, Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ. Amasra İşletmesinde çalışan işçilere TİS süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2017 günü Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ. Amasra İşletmesine yapılan bilgilendirme ziyaretine GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Yönetim Kurulu katıldı.

İşçilere TİS ile elde edilen haklar hakkında bilgi veren Mutlu şunları söyledi:

"Hepinizin yakından takip ettiği Hattat Enerji ve Maden Ticaret AŞ. ve Sendikamız arasında devam eden 3. Dönem Toplu İş sözleşmesi görüşmesinde anlaşmaya vardık ve sözleşmemizi imzalamak üzereyiz. Her şeyden önce sözleşme sürecinde göstermiş olduğunuz hassasiyet ve bizlere vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Başta Mehmet Hattat bey olmak üzere tüm işveren temsilcisi arkadaşlarımıza da, şartlarını zorlayarak sözleşmemizi bitirme gayretleri için Sendikamız adına teşekkür ediyoruz.

İşçi ve İşveren olarak biz bir bütünüz. Bizim amacımız; işimize, aşımıza, işyerimize sahip çıkmak; üretmek değer yaratmak, kazanmak ve kazandırmaktır. Bunun için insanca çalışıp, insanca yaşayabileceğimiz koşulları oluşturmaktır. Bu üçüncü sözleşmemizde öncekilere göre biraz daha yol aldık. Ancak her şey istediğimiz gibi olmadı. İnşallah sonraki sözleşmemiz bundan daha iyi olacak. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sorunlarımıza çözüm üretmeye ve daha iyi şartlarda çalışıp, daha iyi şartlarda yaşama mücadelemize devam edeceğiz. Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş ile Sendikamız arasında sizler adına imzalanan anlaşma ile ücretlere birinci yıl: Yerüstü çalışanlarına; 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut ücretlere yıllık % 12 oranında zam yapıldı. Yeraltı çalışanlarına; 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut ücretlere yıllık % 6,5 oranında zam yapılmıştır. Ücretlere ikinci yıl; ikinci yıl birinci altı ay ve ikinci yıl ikinci altı ay ücretlere % 3,5 oranında artış sağlanmıştır. Ancak TÜİK'in Tüketici Fiyatları (TÜFE) oranları, zam oranlarını aşması halinde aşan kısmın tamamı ücretlere ilave edilecektir. Sosyal Haklarla ilgili olarak; Yemek Yardımına; 1. Yıl için yüzde 25 oranında, Taşıt Yardımına; Yeraltı çalışanlarına 1. Yıl için % 17, Yerüstünde çalışanlara 1. Yıl için % 40,6 oranında zam yapılmıştır.

Sosyal Yardım; 1. Yıl için tüm çalışanlara verilmek üzere mevcut sosyal yardıma % 29.41 oranında zam yapılmıştır. Bu ödemeler ikinci yılda ücret zamları oranında artırılarak uygulanacaktır.

Bayram Harçlığı: Yerüstü çalışanlarına; Dini bayramlardan önce, Bayram Harçlığı 12 günlük yevmiyeden 15 günlük yevmiyeye çıkartılmıştır. Yeraltı çalışanlarına; 12 günlük yevmiye üzerinden ödeme yapılacaktır. Arazide çalışan üyelerimize; Arazi Tazminatı hakkı bu sözleşmede alınmıştır. Toplu Sözleşmemiz; işçilerimize, işyerimize, işverenimize, bölgemize ve camiamıza hayırlı olsun.",

(SÖ-SÖ-Y)



26.07.2017 15:37:03 TSI

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