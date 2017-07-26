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İl Milli Eğitim Müdürü Elmalı, "Mülakat mevzuata uygun ve Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda yapılmıştır"



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KAYSERİ (İHA) - İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, yönetici görevlendirmesine yönelik yapılan mülakatlarla ilgili olarak eleştirilere cevap verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, açıklamasında, "22 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetici görevlendirme yönetmeliğinin 9.maddesi gereği; 03 Temmuz 2017 tarihinde başlayıp 20.07.2017 günü sonuçlandırılan ilimizdeki eğitim kurumlarına yönetici görevlendirilmesine yönelik yapılan mülakat uygulamaları ile ilgili olarak, ilimizde faaliyet gösteren Eğitim sendikası başkanının basın yoluyla yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım" ifadesinde bulundu.

Elmalı, konu ile ilgili oyarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Basın yayın organlarında yer alan bu açıklamaya konu olan "eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilmelerine ilişkin yapılan mülakat", ilgili mevzuata uyularak oluşturulan komisyon tarafından Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda yapılmıştır. Gerek uygulamada gerekse mülakat içeriğinde basın açıklamasında belirtilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve mesnetsiz olduğu aşikârdır.

Diğer taraftan yönetici atama iş ve işlemleri mülakatla sınırlı olmayıp süreç devam etmektedir.

Kamuoyuna ve eğitim camiamıza saygıyla duyururuz."

(AÖ-Y)



26.07.2017 15:38:29 TSI

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