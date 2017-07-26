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Elektrik üretim santrali kuruluyor



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Çevre Hizmetleri birliğine ait katı atık düzenli depolama tesisinde oluşan çöp gazından elektrik üreten santral kurulacak.

Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Murat Yikit, Iğdır biyokütle enerji üretim santrali 1.2 KVA kurulu gücünde olup, Iğdır çevre hizmetleri bünyesinde il ve ilçelerin atık çöplerinin düzenli katı atık tesisinde depo edilerek açığa çıkan metan gazının gaz motorları yardımıyla yakılarak elektrik enerjisinin üretildiği bir santral olduğunu belirtti.

Yikit, "Bu santral gerek çevreci gerek doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde kurulan ikinci tesis, lisanslı tesis kurma özelliği ile de birinci tesis olma özelliği ve Türkiye'de örnek tesislerin başında gelmektedir. Şuan bir çok büyük şehir belediyelerinin hayata geçiremediği bu projelerin Iğdır Çevre Hizmetleri Birliği olarak hayata geçirmenin gerek Iğdır belediyesin, gerek Iğdır çevre hizmetleri birliğinin, gerekse birliği üye olan tüm belediyelerin ne kadar çevreci ve yenilikçi olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Kurulacak olan tesisin inşaatı için EPDK'ya izin için başvurulmuş tahmini Kasım 2017 yılı içerisinde Iğdır ulusal elektrik şebekesine elektrik vermesi planlanmıştır" dedi.

(ET-AA-Y)



26.07.2017 15:38:58 TSI

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