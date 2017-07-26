Vali Çiftçi, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda, Vali Orhan Çiftçi Başkanlığında, merkez mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı. Toplantıda muhtarların dilek ve şikayetleri dinlenerek soruları yanıtlandı.
Merkez mhtarlarının mahallelerindeki çalışmaların ve sorunların görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Kurum Amirleri ve 24 Merkez Mahallesi Muhtarı katıldı.
(HLD-MEF-Y)
26.07.2017 15:39:33 TSI
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