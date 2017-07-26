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Başkan Gürkan'dan kaldırım üzerine masa ve sandalye koyan işletmecilere uyarı



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karaağaç Mahallesi'ndeki bazı kafe işletmecilerini, kaldırım üzerine masa ve sandalye koyduğu için uyardı.

Başkan Recep Gürkan, Karaağaç Mahallesi'ndeki kafeleri ziyaret etti. Bazı işletmecileri masa ve sandalyeleri kaldırım üzerine çıkarmamaları konusunda uyaran Başkan Gürkan, "Bu masa ve sandalyeleri kaldırım üzerinden kaldırın, insanlar nereden geçecek. Bir ölçümüz olmalı, ölçülü durmamız lazım. Buraya arabalar park ediyor. Sen de bu kaldırımı doldurdun. Arabadan inen vatandaşlar kaldırım dolu olduğu için nereden yürüyecek? Çünkü masalar var" dedi.

Öte yandan Başkan Gürkan, işletmecilerin sorunlarını dinleyerek vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

(EY-MK-Y)



26.07.2017 15:40:05 TSI

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