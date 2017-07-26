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Kalkancı Mahallesi pazar yerine kavuştu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:42
Kalkancı Mahallesi pazar yerine kavuştu
Kalkancı Mahallesi pazar yerine kavuştu

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Kalkancı Mahallesi'nde İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tahsis edilen yeni pazar yerini ziyaret etti.
Şehrin en hızlı ve modern gelişiminin yaşandığı mahallelerden olan Kalkancı Mahallesi semt pazarına kavuştu.
Modern ve düzenli yapısıyla şehrin en çok tercih edilen yaşam alanlarından biri haline gelen Kalkancı Mahallesi İlkadım Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni pazar yeri ilk gününde Başkan Tok'u ağırladı. Yeni pazar yerinde esnafı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ileten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a bir pazarcı esnafı, "Yeni ekmek kapımız hayırlı olur inşallah. Temiz bir pazar yeri olmuş. Kalkancı Mahallemizin taleplerini karşılayabilecek büyük ve düzenli bir yer olmuş. Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a çok teşekkür ediyoruz" dedi .
Pazar esnafını tek tek tezgâhlarında ziyaret eden ve alışveriş yapan Başkan Tok, "Mahalle sakinlerimizin yoğun talebi doğrultusunda açtığımız pazar yeri görüyoruz ki doğru bir adım olmuş. Semt pazarımız esnafımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Semt pazarlarını yoğun olarak kullanan bir toplumuz. Bu yüzden mahalle sakinlerimizin rahatça alışveriş yapacağı güzel bir pazar yeri olmuş. Esnafımız da memnun vatandaşlarımız da memnun. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar, vatandaşlarımıza da hayırlı alış verişler diliyorum" şeklinde konuştu.
(SAM-SLH-Y)

26.07.2017 15:44:33 TSI
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