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Can: "Yaz Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz"

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:50
Can: "Yaz Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz"
Can: "Yaz Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Müftüsü Hüseyin Can, "Yaz Kur'an kurslarına çok önem veriyoruz. Fatsa'da 4-6 yaş grubu öğrencilerin bu kurslara yoğun talebi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.
Kur'an kursu için yeni bir hizmet binası başlattıklarını ifade eden Müftü Hüseyin Can, "Bizler bu yıl yaz Kur'an kurslarına çok önem verdik. Yaz Kur'an kurslarında 7 bine yakın öğrencimiz kayıt oldu. Eğitimlerini din görevlisi arkadaşlarımız veriyorlar. Camilerde ve müftülük sitemizde dini eğitimlerini alıyorlar. Asıl hedefimiz devamlı bu eğitimleri çocuklarımıza vermemizdir. 4-6 yaş grubu öğrencilere önem veriyoruz ve ciddi derecede kayıtlar yapıyoruz. Devlet olarak öğrencilerimize din sevgisini anlatıyor ve öğretiyoruz. Bu yıl Kur'an kursları için büyük bir hizmet binasına başladık. İnşaatı devam ediyor. Bittiğinde tüm Fatsalı ve bölge halkına hizmet vereceğiz" dedi.
(AA-SLH-Y)

26.07.2017 15:52:45 TSI
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