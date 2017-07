YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den kırsal kalkınmaya bir destek daha

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da kırsal kalkınma hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında hayvan yetiştiricilerine 500 adet buzağı kulübesi dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'da üreticinin desteklenmesiyle kırsalda yaşam kalitesinin daha da artacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeden 500 yetiştiriciye buzağı kulübesi verdi. Bugüne kadar süt toplama merkezleri, arıcılık, canlı hayvan destekleri, ipekböceği ve kozacılıkla ilgili çalışmalarla her zaman üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bu kez 500 buzağı kulübesini yetiştiricilere verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi Arabayatağı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, kent merkezinde olduğu gibi kırsal kesimde de refah düzeyini yükseltmeyi ve üretimi daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdan altyapı yatırımlarına dek her alanda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Altepe, "Bugün hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize buzağı kulübesi desteği sağlıyoruz. Her alanda olduğu gibi artık Büyükşehir Belediyesi, tüm üreticilerin yanında Bursa'da ne dert varsa, orada Büyükşehir Belediyesi var" diyerek hizmetlerini örnekledi. Başkan Altepe, Büyükşehir ve Bütünşehir uygulamasıyla kırsalın da gelişmesi, göçün önlenmesi ve şehir merkezindeki imkanların kırsala da ulaşması için güzel projelerin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.



"Bursa kırsal kalkınmada da örnek olsun"

Büyükşehir'in sınırlarının Bütünşehir uygulamasının ardından 256 kilometrekareden 11 bin kilometrekareye ulaştığını belirten Başkan Altepe, "Her yerde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti bekleniyor. Tüm bölgelerimizde, ilçelerimizde, tarımda, ticarette, sanayide, turizmde her konuda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, kırsaldan kent merkezine göçü durdurabilmektir" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, kırsalın kan kaybetmesini önlemek için üreticiye desteklerine devam edeceklerini dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kesimin canlanması, üreticimizin her alanda üretebilir hale gelmesi ve daha fazla kazanabilmesi, refah seviyesinin ve yaşam standartlarının yükselmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bursa, her alanda olduğu gibi bu konuda da örnek olsun" dedi.

Başkan Altepe, üreticilerin, buzağıların toplu olarak bir arada bulunmasının zorluklarını yaşadığını söyleyerek, "Bu durum, özellikle buzağıların bakımını ve yönetimini zorlaştırıyor. Dolayısıyla zaiyat da artmış oluyor. Buzağıların özel yerlerde bulunması, bireysel, kolay taşınabilir ve bakımı kolay barınaklarda tutulmaları ile buzağı ölümlerinin de en aza ineceğine inanıyoruz. Bugün 500 buzağı kulübesini üreticilerimize dağıtıyoruz. Üreticimizin mutlu olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bursa'da canlı hayvan ve et borsasının çalışmalarının sürdüğünü de kaydeden Başkan Altepe, konuşmasının ardından buzağı kulübelerini üreticilere teslim etti. Üreticiler de kendilerine her zaman destek olan ve kırsal kalkınmaya önem veren Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

