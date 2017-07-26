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Minibüsçülerden 'Garaja alınmıyoruz' iddiası



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Malatya'nın ilçelerinde bulunan köylere yolcu taşıyan minibüsçü esnafları Battalgazi ilçesine bağlı Kiltepe de yapılan yeni İlçe ve Köy Garajına yolcu indirme ve bindirme dışında araçlarının sokulmadığını iddia ederek eylem yaptı.

Eylem yapan minibüsçüler adına konuşan Mehmet Bilek isimli şoför, garaj yetkililerinin kendilerine sadece yolcu indirme ve bindirme sırasında garaja girmelerini ve bunun dışında garajda beklememelerini söylediklerini ileri sürerek yapılan uygulamanın şoförleri mağdur ettiğini savundu. Garajda bekledikleri sırada ise kendilerine hemen ceza kesildiğini iddia eden Bilek, "Bizim işimiz yolcu taşımak ama yapılan uygulamadan dolayı işimizi yapamıyoruz. Bizim başka bekleyecek yerimiz yok. Yolcularımızı garajdan alamıyoruz, belli bir güzergahımız da olmadığı için 3 aydır yolcu taşıyamıyoruz, yolcularımız araçların nereden kalktığını bilmiyor. Şoförler boş araçla gidip geliyorlar. Köy garajını buraya taşıdılar ama köylere hizmet eden araçları içeri almıyorlar. Böyle bir mantık olamaz. Eğer garajın içinde köylere servis yapan araçlar için bir yer tahsis ederlerse her hangi bir sıkıntı olmayacak. Yazın sorun olmasa bile kışın araçlar dışarıda kalacak, yolcu taşımakta zorluk yaşayacağız. Eğer burada değil de başka bir yer yapacaklarsa biz ona da razıyız. Yolcularımızın eşyalarını indirmekte zorluk yaşıyoruz. Sadece garajın içinde yolcu indirmemize izin veriyorlar, bunun haricinde bizi dışarı atıyorlar. Biz köylüyüz diye bize bu zulüm reva görülmemeli, bize ikinci sınıf muamelesi yapıyorlar. Biz kendimiz için bir alan tahsis edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



26.07.2017 15:56:46 TSI

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