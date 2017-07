YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu Belediyesi'nden gönül köprüsü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi, Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği'yle birlikte Filistinli öğrencileri Kahramanmaraş'ta misafir ediyor.

Yaklaşık 20 günden bu yana Kahramanmaraş'ta bulunan öğrenciler, Türkçe eğitimi alarak Filistin'le gönül köprüsü kurdu.

Kahramanmaraş'ta bulunan öğrencilerle bir araya gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Filistinli öğrencilerin her zaman yanında olduğunu anlattı. Şuanda bir çok zorlukla mücadele eden Filistinli öğrencilerin Türkiye'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Okay, "Dünyadaki tüm Müslümanlarla ilgili sorumluluğumuz ve kaygımız var. Kudüs'teki, Irak'taki, Suriye'deki, Arakan'daki, Afrika'daki ve dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanların yaşadığı acılara her zaman ortağız. Elimizdeki imkanları seferber ederek bu kaygılara ortak olduğumuzu en net şekilde göstereceğiz. Yaklaşık 20 gündür Kudüs'ten gelen kardeşlerimizi ağırlamak bizim için büyük bir onur ve şereftir. Sizlerin buradaki çabaları Filistin'deki kardeşlerimizle olan gönül köprümüzü daha da güçlendirecek" dedi.

Başkan Okay, gönül köprüleri kuracak önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sizlerle burada hizmete sunmayı planladığımız güzel bir projenin de provasını yapmaktayız. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak hazırladığımız 'Dil Köyü' projesinin temel amacıda tüm dünyadan gelen insanlara Türk dilini öğretmektir. Türk kültürünü ve dilini öğreteceğimiz bu güzel tesisi kısa sürede yaparak hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili biz üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ben öğrencilerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum ve gönül köprülerimizin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." dedi.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Muharrem Dilipak'da Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Filistinli öğrenciler söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a, Türk halkına ve Dulkadiroğlu Belediyesi'ne teşekkür etti.

