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Devrekli kadın girişimcilerden eğitim merkezi



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrekli kadın girişimciler tarafından istihdam ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim merkezi açıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Belediyesi ve Devrekli Kadın Girişimciler tarafından hayata geçirilen Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Merkezinin açılışı protokol ve davetlilerin katılımı ile hayata geçirildi.

Eski Anaokulu bahçesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Devrekli Kadın Girişimciler Eğitim Merkezi Başkanı Aysun Günay," Eğitim merkezimizin amacı Devrek ve yöresinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı tekrara gün yüzüne çıkarmak, anları modernize ederek sizlere sunmak, eğitimler verdirmek bunları yaparken de kadınlarımızın istihdam ve ev ekonomisine katkı da bulunmasını sağlamaktır. Kadının eli değdiği her şey canlanır, bereketlenir, yeşerir. Kadının yaratılışında vardır anaçlı, zarafet, yetenek, zeka bir de bunları aldığı eğitimlerle pekiştirirse muazzam bir insana dönüşür yeter ki destek verilsin engellenmesin" diye konuştu. TSO Başkanı Ertan Cıvak'ta Sosyal kültürel anlamlarda tanıtımını ve girişimini yapmak amacıyla Devrek TSO ve Devrek Belediyesi olarak protokolü geçtiğimiz aylarda hayata geçirmiştik. Bugün de imzalanan protokolün açılışını gerçekleştirmek için bir raya gelmiş bulunmaktayız ilçemize ve kadın girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Devrek Kaymakamı Yakup Güney ise yaptığı konuşmada şunları söyledi,"Öncelikle kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum böyle bir organizasyona imza attıkları için. Yaptıkları çalışmalara elimizden geldiği kadar kurs ve eğitimlerde destek vermeye çalışacağız. Kadın toplumun her alanında yer almaya devam etmektedir. Devrekli kadınlarımızda da bu güç ve potansiyeli görüyoruz ve kendilerinin başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen açılışa; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkan Vekili Osman Erenoğlu, TSO Başkanı Ertan Cıvak, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

(FE-SÖ-Y)



26.07.2017 15:59:19 TSI

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