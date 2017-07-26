ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Devrekli kadın girişimcilerden eğitim merkezi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:57
Devrekli kadın girişimcilerden eğitim merkezi

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrekli kadın girişimciler tarafından istihdam ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla eğitim merkezi açıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Belediyesi ve Devrekli Kadın Girişimciler tarafından hayata geçirilen Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Merkezinin açılışı protokol ve davetlilerin katılımı ile hayata geçirildi.
Eski Anaokulu bahçesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Devrekli Kadın Girişimciler Eğitim Merkezi Başkanı Aysun Günay," Eğitim merkezimizin amacı Devrek ve yöresinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı tekrara gün yüzüne çıkarmak, anları modernize ederek sizlere sunmak, eğitimler verdirmek bunları yaparken de kadınlarımızın istihdam ve ev ekonomisine katkı da bulunmasını sağlamaktır. Kadının eli değdiği her şey canlanır, bereketlenir, yeşerir. Kadının yaratılışında vardır anaçlı, zarafet, yetenek, zeka bir de bunları aldığı eğitimlerle pekiştirirse muazzam bir insana dönüşür yeter ki destek verilsin engellenmesin" diye konuştu. TSO Başkanı Ertan Cıvak'ta Sosyal kültürel anlamlarda tanıtımını ve girişimini yapmak amacıyla Devrek TSO ve Devrek Belediyesi olarak protokolü geçtiğimiz aylarda hayata geçirmiştik. Bugün de imzalanan protokolün açılışını gerçekleştirmek için bir raya gelmiş bulunmaktayız ilçemize ve kadın girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Devrek Kaymakamı Yakup Güney ise yaptığı konuşmada şunları söyledi,"Öncelikle kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum böyle bir organizasyona imza attıkları için. Yaptıkları çalışmalara elimizden geldiği kadar kurs ve eğitimlerde destek vermeye çalışacağız. Kadın toplumun her alanında yer almaya devam etmektedir. Devrekli kadınlarımızda da bu güç ve potansiyeli görüyoruz ve kendilerinin başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.
Düzenlenen açılışa; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkan Vekili Osman Erenoğlu, TSO Başkanı Ertan Cıvak, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
(FE-SÖ-Y)

26.07.2017 15:59:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BEÜ Geomatik öğrencilerinden Zonguldak'ın turizm haritası çıkarıldı
YEREL

BEÜ GEOMATİK ÖĞRENCİLERİNDEN ZONGULDAK'IN TURİZM HARİTASI ÇIKARILDI
BEÜ Öğrencisi Çağıl USMED Ege Bölge Başkanı oldu
YEREL

BEÜ ÖĞRENCİSİ ÇAĞIL USMED EGE BÖLGE BAŞKANI OLDU
ZTSO basınla kahvaltıda bir araya geldi
YEREL

ZTSO BASINLA KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ
GMİS HATTAT ile anlaşma sağladı
YEREL

GMİS HATTAT İLE ANLAŞMA SAĞLADI
Başkan Uysal gurbetçileri bir araya getirdi
YEREL

BAŞKAN UYSAL GURBETÇİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ