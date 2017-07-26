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MASKİ araç filosunu güçlendirdi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 15:58
MASKİ araç filosunu güçlendirdi
MASKİ araç filosunu güçlendirdi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelindeki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere araç filosuna katılan 3 milyon TL değerindeki 14 adet iş makinesinin ilçe şefliklerine teslim töreni gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki hizmet kalitesini arttırmak amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, bünyesine toplam maliyeti 3 milyon Türk Lirası olan 14 adet daha kazıcı-yükleyici iş makinesini dahil etti. İl genelinde yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere alınan yeni araçların MASKİ İlçe Şefliklerine teslimi, Kırtık Şantiyesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene; MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi ilçe koordinatörleri ve MASKİ şefleri katıldı.

"Hizmet kervanımız devam ediyor"
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün kesintisiz hizmet sağlamak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltebilmek amacıyla hizmet kervanına devam ettiğini belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak amacımız hemşehrilerimize Manisa'da yaşamanın ayrıcalığını tattırabilmektir. Yeni iş makinelerimiz ile olası arızalara daha çabuk müdahale edebileceğiz. Şimdiye kadar aynı anda birden çok arıza yaşandığında yakın ilçelerimizden iş makinesi temini yoluna gidiliyordu. Bu da müdahale süresinin uzamasına ve zaman kaybına neden oluyordu. Bütün bu sıkıntıları ortadan kaldıracak ve hizmet akışımızı hızlandıracak olan bu makinelerimizi halkımızın hizmetine sunmaktan son derece mutluyuz. İlçelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizden desteğini esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, hem bir Manisalı olarak hem de MASKİ Genel Müdürü olarak şükranlarımı sunuyorum. Hizmet sevdasıyla 17 ilçemiz için yılmak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
(SC-Y)

26.07.2017 16:00:29 TSI
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